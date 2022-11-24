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Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:23

Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesine geriledi.

AA
Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1734 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya kıyasla 1,0 puan azalarak yüzde 75,9'ya indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan azalışla yüzde 75,9 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2021 2022
Ocak 75,4 77,6
Şubat 74,9 76,6
Mart 74,7 77,3
Nisan 75,9 77,8
Mayıs 75,3 78,0
Haziran 76,6 77,6
Temmuz 76,7 78,2
Ağustos 77,1 76,7
Eylül 78,1 77,4
Ekim 78,0 76,9
Kasım 78,1 75,9
Aralık 78,7
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Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti
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