Kapasite kullanımı son 3 ayda arttı

Türkiye otomotiv sanayisinde kapasite kullanım oranı son üç ayda 6 puan arttı. Haziranda yüzde 60 olan kapasite kullanımı ilk dokuz ay sonunda yüzde 66'ya yükseldi. Ocak-Eylül aylarında toplam üretim yüzde 4 artışla 962 bin adet seviyesinde gerçekleşti. İhracat ise adet bazında yüzde 2.4 arttı.Otomotivin dokuz aylık sonuçlarını değerlendiren Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, üretimdeki artışla beraber doğal olarak kapasite kullanımında da iyileşme yaşandığını söyledi. Eroldu, şöyle devam etti:"Bu zor zamanlar için iyi rakamlar olarak yorumluyoruz. Bu sene, özellikle çipten dolayı etkilenen ciddi tesislerimiz oldu. Otomotiv pazarı da yüzde 5.6 küçüldü. Bu da tabi aslında Türkiye pazarında bulunurluk sorununun devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'deki talep aslında geçen seneden daha düşük değil ama hem yerli üreticilerde hem ithalatçılarda zaman zaman bulunurluk sorunları yaşanmaya devam ediyor. Özellikle finansman konularındaki zorluklar da Türkiye pazarının zayıf kalmasında önemli bir konu olarak dikkat çekiyor."* Dış ticaret fazlamız 6 milyar doların üzerinde.* Otomotiv hem direkt hem de dolaylı olarak Türkiye'deki büyümeyi destekliyor.* Kurumsal müşteriler eskiyen araç parkını yenilemek istiyor. Ama finansmana ulaşamıyor. Bu durum otomotiv sanayinin önündeki en büyük engel.