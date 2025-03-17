Kapasite kullanımı yüzde 62 oldu

Yılın ilk iki ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 9 düşüşle 218 bin 991 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi yüzde 6 geriledi ve 141 bin 496 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 224 bin 348 adedi buldu. Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi yüzde 13 geriledi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 54, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 8 düşüş yaşandı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 26, otobüs-midibüs grubunda yüzde 56 ve traktörde yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.