Dünyada her geçen yıl artan insan nüfusu, sanayileşme ve yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda enerjiye olan talep de artıyor. Enerji fiyatları rekor hızla artarken, her geçen gün giderek derinleşen enerji arz krizine de neden oluyor. Bu nedenle hem yalıtım hem de yenilenebilir enerji kaynakları gündemin en ön sıralarında yer alıyor. 2011 yılında yapı sektörüne güçlü bir giriş yapan Mekpan Panel, kapasitesini 11 yılda yüzde 250 artırdı. Şirket, yıllık 8.5 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaştı. Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, "2011 yılından bugüne kapasitemizi yüzde 250 oranında artırdık. Şu anda yıllık 8 milyon 500 bin metrekare üretim kapasitesine sahip yeni makine parkurumuzda yapı sektörüne yön veriyoruz" dedi. Mekpan Panel'in yapı sektöründe çatı/cephe paneli uygulamalarında klasik çözümler dışında, yeni ve modern çözümler sunduğunu ifade eden Katırcı, "Yalnız sanayi sektöründe değil, aynı zamanda konut sektöründe de Sandviç Panel Kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen Mekpan Panel, yüzey profilinde Post Panel, Siding Panel, Sinüs Panel, V Cephe Paneli, Kepli Çatı Paneli gibi yeni ürünleriyle, dolgu malzemesi olarak, Poliüretan (PUR) ve Poliizosiyanürat (PIR) uygulamalarıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor" diye konuştu.Enerji verimliliğinin çevreyi ve yarınları doğrudan etkilediğine dikkat çeken Katırcı, "Binalarımızda sağlayacağımız en küçük tasarruf önlemi bile ülke ekonomisi, insanlık ve dünyamız için son derece önem arz ediyor" dedi. Mekpan Panel'in ürünleri hakkında da bilgi veren Katırcı, şöyle devam etti: "Uzun ömürlü, depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve yüksek ısı yalıtım performansına sahip olan Mekpan Panel markalı, PUR-PIR dolgulu sandviç paneller; spor tesislerinde, endüstriyel tesislerde, hangarlarda, konutlarda, soğuk hava depolarında yaygın olarak kullanılıyor. İşte tam da bu noktada Mekpan Panel markalı Solar Uyumlu 4 Hadveli Kepli Çatı Panelleri, yapıların enerjisini yükseltiyor. Solar enerji pazarının saha ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanan bu ürünler, gizli vidalı montaj imkânı sunuyor."