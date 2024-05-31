Kapasiteyi artıralım yatırım yapalım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin büyükelçilerini bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, Hazar bölgesindeki doğalgaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusu gündeme geldi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer- Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerinin katıldığı görüşmede Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı'ndan ve enerji dönüşümü hedeflerinden bahseden Bakan Bayraktar, Türkiye'nin gelişmiş enerji altyapısı ve çok yönlü uluslararası iş birlikleri ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğine büyük bir katkı sunduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, doğal gaz arz güvenliği konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği'nin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Hazar bölgesindeki doğalgaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusunun önemine işaret eden Bayraktar, bu alana uzun dönemli yatırım yapılması ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin arttırılması gerektiği mesajını verdi.Bayraktar, enerji dönüşümünde doğal gazı geçiş yakıtı olarak gördüklerini anlatarak Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5 milyar metreküp üretimle 2 milyon hanenin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin düzenli olarak arttığını kaydederek buna karşın enerjide dışa bağımlılık oranını yüzde 67'ye kadar düşürdüklerini ve bunu azaltmaya devam edeceklerini söyledi.