Kapıdan satışta cayma hakkına kolaylık

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin kapıdan satış olarak bilinen işyeri dışında yapılan sözleşmelerde, satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabileceğini bildirdi. Bakanlığın hazırladığı "İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, güncel ihtiyaçlar ve sorunlar doğrultusunda tüketicileri koruyucu düzenlemelerin getirildiği belirtildi. Söz konusu değişiklikle ön bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, şekil şartı, cayma hakkı, yetki belgesi gibi hususlara yer verilerek tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada, iş yeri dışında satış yapan satıcı ve sağlayıcılara ilave yükümlülükler getirildiği kaydedildi.Satıcı ve sağlayıcı ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin zorunlu içeriğinde yapılan değişikliklerle tüketicinin satıcı ve sağlayıcıya hızlı ulaşmasına imkan veren ilave iletişim bilgilerine yer verilmesinin zorunlu hale getirildiği bildirildi. Böylelikle tüketicinin haklarını kullanırken muhatap bulmada yaşadığı sorunların önüne geçilmesinin ve cayma hakkını kullanılmasının kolaylaştırılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkının kullanılabilmesi mümkün kılındı. Ayrıca cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin detaylı bilgilerin tüketiciye el yazısı ile yazdırılması sağlanarak, tüketicilerin bu konuda aldatılmasının ve yanıltılmasının engellenmesi hedeflendi" ifadelerine yer verildi. Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.