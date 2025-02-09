Kapısı çalınmadık mükellef kalmayacak

Katıldığı TV kanalında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadeleden Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında gelinen son duruma kadar çarpıcı bilgiler paylaştı. "2025'te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellef olmayacak" diyen Şimşek, "Hem büyük mükelleflerin üzerine gideceğiz hem de kayıt dışı olan diğer bütün mükelleflerin üzerine gideceğiz. Ama bu dönemin en önemli özelliği sürekli sahada olacağız" diye konuştu. Enflasyonun çok adaletsiz bir vergi gibi olduğunu belirten Şimşek, "Özellikle sabit ve dar gelirlileri vurur. Enflasyonu bu sene yüzde 42'den 24 civarına düşüreceğiz" dedi.

KKM SONLANACAK

Ağustos 2023'te 3.4 trilyon liraya çıkan KKM'nin, şu anda 1 trilyon liranın altına indiğine dikkat çeken Şimşek, "Senenin ilk yarısında tüzel kişilere ilişkin bu programa son vereceğiz. Bireyler açısından da yine bu sene bitireceğiz. İstense bugün dahi adım atılabilir ama yumuşak geçişi tercih ettik" dedi.