“Kapsamlı ürünler ile sigortalıların hayatlarını kolaylaştırıyoruz”

TÜRK NIPPON Sigorta Konut Sigortası ürününü yeniledi. Konut ve Avantajlı Konut ürünlerini maliyet, kazanç ve ek avantajlar sağlayacak tek ürün haline dönüştüren Türk Nippon Sigorta
; avantajlı teminatlar ile ürün içeriğini zenginleştirip, kapsamını da geliştirerek sigortalılara ek kazanç sağlayacak bir ürün yapısı oluşturdu. Şirket olarak önceliklerinin müşteri ihtiyaçlarına odaklanmış ürünler sunarak, geniş ve kapsamlı ürünler ile sigortalılarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Türk Nippon Sigorta
Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Yapmış olduğumuz saha araştırmaları sonucunda acentelerimizi ve bölge müdürlüklerimizi dinleyerek, onların ve sigortalılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduk. Aldığımız geri bildirimler neticesinde konut sigortası için hizmete sunduğumuz Konut ve Avantajlı Konut ürünümüzü tek bir çatı altında topladık. Ürünümüzde standart olarak verdiğimiz izolasyon eksikliği, dolu, kasa hırsızlık, kapkaç ve gıda bozulması gibi önemli teminatların limitlerini çeşitlendirmenin yanı sıra duşa kabin ve balkon camları kırılması, tente brandalara gelecek zararlar, bisiklet ve deniz araçları için hırsızlık, akvaryum su sızması, konut adaptasyon teminatı, emniyeti suiistimal, boru kırılması gibi özel paket teminatları da ekleyerek ürünümüzün kapsamını genişlettik ve böylece güvence kapsamımızı artırdık" dedi.