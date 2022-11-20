Kaputu açıp benzinli olduğunu gösteriyorlar

Türkiye'de elektrikli modelleriyle tanınan İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), şimdi de benzinli HS modelini satışa sunuyor. 162 bg gücünde 1.5 litre turbo motoruyla C-SUV segmentinde yer alan HS'nin tanıtım toplantısında konuşan markanın Türkiye distribütörü Doğan Trend CEO'su Kaan Dağtekin, 2021'de elektrikli otomobil pazarında yüzde 11.2 pazar payı elde ettiklerini söyledi. Ana firma Çinli otomotiv evi SAIC'in de ilk yılda elde edilen bu başarıdan etkilendiğini anlatan Dağtekin, "Elektrikli işini çok güzel sahiplendik. Fakat şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Şimdi otomobilin elektriksiz olduğuna inandıramıyoruz. Müşterilerimize benzinli diye iletişimlerimizde özellikle belirtiyoruz çünkü gelenler şaşırıyor 'Aaa MG'de benzinli araba da mı vardı' 'Evet var' diyoruz. Kaputu açıp benzinli motorunu göstermek zorunda kalıyoruz" dedi.