Kar yağışı buğday verimini artıracak

Ocak ayında ülke genelinde etkili olan kar yağışı tarımda yüzleri güldürdü. Yaz öncesi kuraklık riski azalırken son yağışlarla birlikte hububatta yeterli çimlenme gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün ocak ayı bülteninde buğday üretimine ilişkin gelişmeler ve tahminlere yer verildi. Buna göre 2022'de buğday için verimli bir sezon bekleniyor. Bültende son haftalarda görülen kar yağışlarının tarım alanlarını olumlu etkiledigine dikkat çekildi. Yağan kar, bitkilerin üzerini örtü gibi kaplayarak aşırı soğuklardan ve donlardan zarar görmesini engelliyor. Kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının artmasıyla eriyen karlar sayesinde yeraltı su kaynaklarının zenginleşmesi ile birlikte bitkilerin su ihtiyacı istenilen düzeyde karşılanacak ve bu sayede kuraklık riskleri azalacak.
İÇ ANADOLU'DA ÇİMLENME BAŞLADI
Bu yıl üretim sezonunda İç Anadolu Bölgesi
'nin önemli tarım alanlarından Konya
'da yağışların gecikmesi nedeniyle ekimler geçen yıla göre daha geç yapıldı. Birim alanda tohum kullanımında bir miktar artış görüldüğüne dikkat çekildi. Yağış görülen alanlarda çıkışlar olduğu, kardeşlenme safhasına geçildiği, geç ekim yapılan kuru alanlarda ise kasım ve aralık ayında görülen yağışlarla yeterli çimlenmenin gerçekleştiği belirtildi.
YAĞIŞLA TOPARLANMA
Buğday ekiminin tamamlandığı Şanlıurfa
'da ise buğday alanlarından pamuğa kısmen kayma olacağı öngörülüyor. Sulu alanlarda buğday için sulamanın yapıldığı ve ocak ayında gerçekleşen yağışlarla birlikte ekim alanlarının toparlandığı bildirildi. Bültende ekimlerin tamamlandığı Mardin
'de ise, kuru alanlardan çıkış için yağış beklendiği vurgulandı.
İKİ AY GEÇİKMELİ EKİM
KARADENİZ Bölgesi'nde ise ekim ayında gerçekleşmesi gereken ekimler yağışların yetersiz olması nedeniyle kasım ve aralık ayında gerçekleşti. Marmara Bölgesi
Tekirdağ'da da buğday çıkışlarında sorun görülmedi. İl genelinde buğday için istenilen yağışların gerçekleştiği ve verimli bir sezon beklendiği kaydedildi.
DÜNYADA TAKİPTE
DÜNYA projeksiyonunda 2021-22 üretim sezonunda küresel buğday üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 1'lik artışla 781 milyon ton, tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 1.6'lık artışla 783 milyon ton olacağına dikkat çekildi. Rusya
'nın ihracatında azalma olacağı belirtiliyor. Avustralya
, AB
, Hindistan
ve Ukrayna
'da ihracatta İran'da ise ithalatta artış yaşanacağına dikkat çekiliyor. Kanada'da makarnalık buğday üretimindeki azalış beklentisinin buğday ihracatında daralmaya neden olacağı öngörülüyor.