Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kara Kuvvetleri Komutanlığına 6 SİHA alınacak
Giriş Tarihi: 24.6.2022 15:06 Son Güncelleme: 24.6.2022 15:10

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 6 SİHA alınacak

AA
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 6 SİHA alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 6 silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin temmuzun ilk haftasında envantere alınacağını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından SİHA'ların görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA'ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 6 SİHA alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA