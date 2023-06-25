Kara parayla etkin mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelede attığı adımlar sonucu, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen 7 eksikliğin 2'ye indirildiğini belirterek, "Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır" dedi.Şimşek, FATF ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasına devam edileceğini açıklayarak, "Ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor" şeklinde konuştu.