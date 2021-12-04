Kara Surları Millet Bahçesi projesi hayata geçiyor

Fatih Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan kara surlarının bir bölümüne komşu olarak projelendirilen Fatih Millet Bahçesi için bölgede çalışmalarına hız verdi.



Proje kapsamında 200 milyon liradan fazla istimlak bedeli ödenerek sur bölgesinde kalan yüzlerce konut ve yapının mülkiyet sorunu çözüldü.

Proje ile tarihi Yarımada kara surları ve çevresinin tarihi, kültürel kimliğinin ön plana çıkarılıp, oldukça geniş bir yeşil alan oluşturuluyor. .

Saha gezisi sonrası gazetecilere proje hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, kara surlarının UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunduğunu hatırlatarak, koruma bandı içerisinde kalan bölgenin 100 yıldır iskansız yapılarla, gecekondularla sağlıksız bir yapılaşma içerisinde bulunduğunu söyledi.



TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK



Turan, koruma kurulları tarafından onaylanan projenin birinci etabının Topkapı-Mevlanakapı, ikinci etabının ise Mevlanakapı-Silivrikapı arasında olduğunu belirterek ihale çalışmalarının ardından projeye başladıklarını bildirdi.



Tarihi surların dokusunu ortaya çıkaran ve koruyan projenin Birleşmiş Milletler nezdinde bazı yayınlarda da yer bulduğunu ifade eden Turan, "Türkiye'de birçok millet bahçesi yapılıyor ancak bu kapsamda yani yanında tarihi belki bin, bin 500 yılı bulan bir surun içerisinde kalan bir millet bahçesi ilk olacaktır" diye konuştu. Projenin paydaşı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve TOKİ'ye teşekkür eden Turan, her iki kurumun dönüşümün sağlanması için maddi manevi destek verdiğini belirtti.

FATİH'İN İKİ YAKASI BİRLEŞİYOR



Yaklaşık iki yıl içerisinde 200 milyon liranın üzerinde kamulaştırma bedeli ödediklerini aktaran Turan, önemli bir kısmı tamamlanan kamulaştırma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.



Millet bahçesinin birinci etabı için inşa çalışmalarının başladığını dile getiren Turan, "Önümüzdeki yaz aylarında millet bahçesinin birinci etabını tamamlayacağız. Geçmişte gecekonduların olduğu bu sıhhi olmayan alanları insanlar park olarak kullanacaklar. Yıkılan bütün alanların tamamına asla ve kata bir yapı yapılmayacak. Tamamı yeşil alan olarak kullanılacak yerler. Topkapı'dan başlayarak Millet Caddesi'nin üzerinden de bir yaya köprüsüyle yine karşı tarafa geçilecek. Topkapı'yla Mevlanakapı arasından Millet Caddesi gibi bir geniş cadde geçiyordu. Dolayısıyla iki yakındaki insanlar bir birbirine ulaşımı yoktu. Şimdi bu park vesilesiyle Topkapı-Mevlanakapı arası sur bandı boyunca kesintisiz işleyecek bir millet bahçesi olacak. Yine sur bandı içerisinde yürüyüş, bisiklet yolları, sportif alanlar olacak. Yine engelli oyun grubu gibi belli aktivasyon alanları olacak" dedi.

Bölgeye kapsamlı bir peyzaj çalışması yapılacağını belirten Turan, ekilecek ağaç ve bitkilerin türü, sayısı ile noktalarının da hesaplandığını dile getirdi.



'110 ENDİMİK BİTKİNİN OLDUĞU BAHÇE YAPILACAK'



Milet bahçesinde ayrıca 110 çeşit endemik bitkinin ekileceği bir bahçenin de oluşturulacağını anlatan Turan, şu bilgileri paylaştı:

"Gerçekten tarihi bir mekana yakışır, keyifli bir alan oluşturulacak. Buradaki insanlar da bunu çoktan hak ettiler. Çok tarihi bir iş yaptığımız kanaatindeyiz. Projemiz uluslararası ölçekte de takdir edilen bir iş çalışma oldu. Zaten uluslararası yayınlarda da bu proje yer almaya başladı. Hem Türkiye'nin İstanbul'un tanıtımı için de hem Türkiye'nin hem kendi mirasına hem de bütün kültürel mirasına sahip çıkması anlamında da önemli bir proje."



'YEDİKULE ZİNDANI ZİYARETE AÇILACAK'



Fatih Belediye Başkanı Turan, uzun dönemdir kapalı olan Yedikule Hisarı'nın restore etmeye başladıklarını ve çalışmaların ilk etabının tamamlandığını bildirdi. Turan, hisarın artık İstanbulluların ve turistlerin gezebileceği bir alan halinde dönüştüğünü ve yakında ziyarete açılacağını kaydetti.