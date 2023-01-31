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Giriş Tarihi: 31.1.2023 16:33

Karabük'ü ziyaret eden turist sayısı geçen yıl yüzde 14 arttı

Karabük'ü 2022'de ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında önceki yıla göre yüzde 14 artış gerçekleşti. Kente en çok yabancı turist Tayvan, Malezya ve ABD'den geldi.

AA
Karabük’ü ziyaret eden turist sayısı geçen yıl yüzde 14 arttı

Karabük'te valilikten yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel'in 2023 kurum denetimleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü İbrahim Şahin'den 2022'deki çalışmalar hakkında brifing aldığı belirtildi.

İl genelinde 143 tesiste 1822 oda ve 3 bin 892 yatak bulunduğu aktarılan açıklamada, "2022'de il genelinde 82 konaklama tesisinin denetimi yapılarak 'Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi' verilmiştir. 174 bin 866'sı yerli ve 13 bin 192'si yabancı toplam 188 bin 58 turist ilimizi ziyaret etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Önceki yılla kıyaslandığında yerli turistte yüzde 10,5, yabancı turist sayısında yüzde 100 artış yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Toplam turist sayasında geçen yıl, 2021'e oranla yüzde 14 artış gerçekleşmiştir. 2022'de ilimize en çok Tayvan, Malezya ve ABD'den turist geldi." bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca kentte üye sayısı 37 bin 593 ve kitap sayısı 163 bin 373 olan 7 kütüphane bulunduğu, Safranbolu ilçesinde kurulan Müze Müdürlüğünün yanı sıra 3 özel müzenin hizmet verdiği belirtildi.

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Karabük'ü ziyaret eden turist sayısı geçen yıl yüzde 14 arttı
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