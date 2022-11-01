Karadeniz Doğalgazında ‘ZEKİ’ hamle

ENERJİNİN ÇIKARILMASINDAN DAĞITILMASINA KADAR HERŞEYİ PLANLIYOR

En gelişmiş dijital ikiz teknolojilerini kullanan ZEKİ, doğalgaz yatağından dağıtım şebekesine kadar üretim ve akış süreçlerini uçtan uca modelliyor ve yönetim desteği verip üretim optimizasyonu sağlıyor. Böylece ZEKİ, operatörlerin çalışma ve karar alma süreçlerini daha etkin ve verimli bir hale getiriyor.

Yapay zeka ile donatılan "ZEKİ" Karadeniz'in tüm zorluklarına karşı doğru planlama ile hareket edilmesini sağlıyor.