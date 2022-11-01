Karadeniz Doğalgazında ‘ZEKİ’ hamle

Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için gece gündüz demeden çalışan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, millî yazılım ZEKİ'yi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Dünya petrol endüstrisi için geleceğin dijital operasyonunu tanımlayan "ZEKİ" Türkiye'yi bu alanda ilk sıralara taşıyacak.
Millî hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerinde attığı adımlarla öne çıkan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yapay zeka ürünü olan "ZEKİ" ile de geleceğin petrol endüstrisine yön verecek.
Türkiye'nin millî gücünü ve yeteneklerini öne çıkarmayı hedefleyen TPAO, "ZEKİ" yazılım platformunu hazırladı. Türkiye için stratejik bir zenginlik ve güvenlik kaynağı olacak "ZEKİ"; üretim, varlık ve kurumsal süreçlerin baştan sona optimizasyonunu sağlayan, dünyada nesnenin ilk örneği olan bir teknoloji platformu olarak görev yapacak.
Projenin hazırlanması sürecinde, Türk Mühendisleri alanlarındaki global liderlerle çalışarak bilişim, operasyon, mühendislik ve veri teknolojilerini tek bir yazılım çatısı altında birleştirdi.
Yapay zeka ile donatılan ZEKİ yazılım platformu, 40 bin farklı kaynaktan aldığı gerçek zamanlı veriyi harmanlayarak ilişkilendiriyor. Sonrasında elde ettiği veriyi ve yarattığı öngörüleri tamamen dijitalleştirilmiş karar süreçlerine aktarıyor.
ENERJİNİN ÇIKARILMASINDAN DAĞITILMASINA KADAR HERŞEYİ PLANLIYOR
En gelişmiş dijital ikiz teknolojilerini kullanan ZEKİ, doğalgaz yatağından dağıtım şebekesine kadar üretim ve akış süreçlerini uçtan uca modelliyor ve yönetim desteği verip üretim optimizasyonu sağlıyor. Böylece ZEKİ, operatörlerin çalışma ve karar alma süreçlerini daha etkin ve verimli bir hale getiriyor.
Yapay zeka ile donatılan "ZEKİ" Karadeniz'in tüm zorluklarına karşı doğru planlama ile hareket edilmesini sağlıyor.
Dünya petrol endüstrisi için geleceğin dijital operasyonunu tanımlayan "ZEKİ", Türkiye'yi bu alanda ilk sıralara taşıyacak. Uzmanlar, bu platform sonrasında veri bazlı operasyon ve yönetim modeliyle bu alanda yeni dönemin başlayacağına dikkat çektiler.