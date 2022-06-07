“Karadeniz doğalgazını 6 Kasım’da alabileceğiz”

TBMM KİT Komisyonu dün BOTAŞ'ın hesaplarını ele aldı. Komisyonda sunum yapan BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Karadeniz'de çıkarılacak doğalgazla ilgili beklentilerin çok yüksek olduğunu vurguladı. BOTAŞ'ın bununla ilgili tüm altyapı çalışmalarını planladığını, yatırımlarına başladığını kaydeden Özcan, "Kısmet olursa 6 Kasım itibariyle biz burada altyapılarımızı tamamlayıp, doğalgazı alabilecek hale gelmiş olacağız. Bununla alakalı hem receiving terminal ölçüm sistemlerinin kurulması, boru hatlarının döşenmesi faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Nihai anlamda burada tabii, bizim altyapımız yaklaşık 50 milyon metreküp günlük kapasite. 18-20 milyar metreküp yıllık taşıyabilecek altyapı oluşturmuş olacağız" dedi.