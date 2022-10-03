Karadeniz gazı için geri sayım

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ndeki önemli evrelerden birisinin daha tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek Seven Arctic Gemisi'nin İstanbul Boğazı'na gelmesi üzerine, gemide incelemeler yapan Bilgin, "Takvimden herhangi bir sapma yok, tam gaz devam" dedi. Bilgin, "Bütün sistemi kontrol edecek olan kordon bağı hattı, toplamda 180 kilometre serilecek. Kordon bağı hattının 40 kilometresi sığ deniz kısmına serilecek. Bu bir başka gemiyle beraber geldi. O gemi şu anda Filyos Limanı'nda. 140 kilometresi ise bu geminin üzerinde. Bu 'kordon bağı ünitesi' aslında elektrohidro mekanik kontrol ünitelerini ve bütün sistemin aklını taşıyan bağlantı birimidir" diye konuştu.