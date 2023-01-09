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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Karadeniz gazı için geri sayım

Karadeniz gazı için geri sayım
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazını mart ayında kullanıma sunma çalışmalarında bir aksaklık olmadığını belirterek, çalışmaların son aşamasına yaklaşıldığını söyledi. Denizde, deniz iletim hatlarında, deniz tabanında ve kara üretim tesislerinde yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Bilgin, Karadeniz gazını Mart 2023'te kullanıma sunma hedefi için yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi. Bilgin, "En son tesisin devreye alınmasıyla ilgili fonksiyon testleri aşama aşama uygulanıyor" diye konuştu.
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Karadeniz gazı için geri sayım
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