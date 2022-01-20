Karadeniz gazı için takvim netleşti! İşte o kritik tarih

Deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirilirken, "Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'" kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti. Doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, 21 Şubat 2022'de başlayacak.
464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar yaşanmazsa 30 Mayıs 2023'te bitecek.
DENİZ ALTI ARAŞTIRMALAR ERTELENECEK
Çalışmaların devam ettiği süre boyunca Filyos Limanı ve çevresinde çeşitli tedbirler alınacak. Sakarya Gaz Sahası araştırma alanı ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 kilometre uzunluğundaki deniz alanının 3 kilometre sağ ve 3 kilometre sol tarafı olarak belirlenen koridorun içinde gemi demirleyemeyecek.
Bu bölgede balıkçılık faaliyetleri de duracak. Ayrıca, çalışmalara engel olmaması ve herhangi bir kazaya sebep oluşturmaması için su altında ve deniz dibinde araştırma faaliyetleri gibi faaliyetler de yapılamayacak.
İLK ETAPTA 10 MİLYON METREKÜP İŞLENECEK
Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkacak.
Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar çıkacak.
YURDUN DÖRT BİR KÖŞESİNDE KARADENİZ GAZI KULLANILACAK
Ocak ayı başında Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız, hizmete alacağız.
Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak." açıklamasını yapmıştı.