Karadeniz gazı indirim müjdesiyle geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazıyla ilgili 20 Nisan'da vereceği müjdeye ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Yerli doğalgazın sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa doğalgazda indirim için 4 formül üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi. Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğalgaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı. Denizin 3 bin metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğalgaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak. Boru hatları arasına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da tamamlandı. Bu tesis, orta basınçta gelen gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak. İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.Yerli doğalgaz 20 Nisan'da Başkan Erdoğan da vatandaşa yeni müjdeleri duyuracak. Erdoğan'ın, üzerinde çalışan 4 formülden vatandaşın işine en yarayacak olanları kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Yapılan ilk çalışmada tüm abonelere bir defaya mahsus olmak üzere 100'er metreküp doğalgaz (607 TL) hediye edilmesi düşünülürken, ikinci formülde ise konutlarda doğalgaza yüzde 15 gibi bir indirim üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Bir diğer formül ise yılsonuna kadar 8 ay boyunca her ay mutfak ve banyo kullanım ihtiyacı olan 25 metreküpün (152 TL) vatandaşa ücretsiz verilmesi. Bu formülde vatandaşa destek 1.216 TL olacak. Bir diğer formül ise nisan ayında ne gelirse gelsin doğalgaz faturasından ücret alınmaması yönünde. Arife günü Başkan Erdoğan'ın vatandaşın menfaatine en fazla yarayacak formül ya da formülleri açıklayacağı kaydedildi.