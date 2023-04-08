Karadeniz gazı mayısta kullanıma arz edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerjide yıllardır makus talihini yenmeye çalışan bir ülke durumunda olmaktan çıktığını belirtti. Dönmez, katıldığı bir televizyon programında "Gerçekleştirdiğimiz enerji projeleri ile, bir yandan arz güvenliğimize katkı sağlarken, diğer yandan önemli bir ticaret merkezi olma konusunda adım atmış olduk. Bu yatırım ve tesislerle, küresel bir enerji krizinde en önemli oyunculardan biri kendi gazımız olacak" dedi. Dönmez, çalışmalar sonunda Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 710 milyar metreküpe ulaştığını, bunun sadece meskenlerde kullanılan gaz miktarı ile kıyaslandığında 35 yıl süreyle tüm konutların ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu söyledi. Karadeniz gazında gündemi değiştirecek müjdeli haberin yakında açıklanacağını söyleyen Dönmez, şöyle devam etti: "20 Nisan'da Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek bir müjdeyi paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olacak. Karadeniz gazını mayıs başı itibarıyla kullanıma arz edeceğiz. Gabar Dağı'nda yeni bir keşif amaçlı sondaja devam ediyoruz. Akkuyu'ya ilk nükleer yakıt geliyor." Bütün sanayi düşünüldüğünde ise 15-20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak nitelikte büyüklüğe ulaştıklarını vurgulayan Bakan Dönmez, "Yeni keşifler geldikçe bu süreler artacak. Bu söylediklerimiz sadece Karadeniz'de gerçekleşen keşiflerle sağlanıyor. Burası denizlerdeki en büyük keşifler olarak literatüre girdi. Karadeniz'deki doğalgazı 20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Filyos'taki iletim tesisine getirmiş olacağız" diye konuştu.