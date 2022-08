Karadeniz gazı rekorların projesi olacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından geçen 2 yılda projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu ana kadar sorunsuz ilerleyen proje, gelecek yıl gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla, dünyada kendi alanında bu kadar kısa sürede biten proje olarak rekorlar kitabına girmiş olacak" dedi. Fatih Sondaj Gemisi'nin 21 Ağustos 2020'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini yapmasının ardından geçen 2 yıldaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dönmez, "2 yılda çevreyi ve doğayı gözeterek yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi, Zonguldak'ta yükselmeye devam ediyor. Son olarak, gazı taşıyacak boruların seriminde de ciddi aşama kaydedildi. Castorone gemisi, 170 kilometrelik hattı bitirmek üzere. Önümüzdeki günlerde gazı taşıyacak boru serimini tamamlamış olacağız" diye konuştu. Enerji Bakanı Dönmez, sahada 6 bin kişi ve denizlerde yaklaşık 30 gemiyle sürecin planlandığı gibi ilerlediği bilgisini paylaştı.Bakan Dönmez, küresel gündemde enerjinin ilk sıralardaki yerini koruduğunu ve enerji bağımsızlığının her zamankinden daha büyük önem taşıdığı bir dönemden geçildiğini ifade etti. Fatih Dönmez, "Yerli enerjiye yapılan her yatırımın da her zamankinden daha fazla ehemmiyeti bulunuyor. Bizim enerji bağımsızlığı için yola çıkmamız ise bu gelişmelerden öncesine dayanıyor" değerlendirmesini yaptı.FATİH Sondaj Gemisi'nin gerçekleştirdiği 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi Türkiye'nin de en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti. Bu keşif Türkiye için aynı adındaki Sakarya gibi yeni bir dirilişin ilk adımı oldu. Sonrasında da yapılan keşiflerle Sakarya Gaz Sahası'nın rezervi 540 milyar metreküpe çıktı.