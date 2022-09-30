Karadeniz gazında flaş gelişme! Bakan Dönmez açıkladı: Adım adım ilerliyoruz

"ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Bakan Fatih Dönmez, yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda orada karada ve denizde yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. 30 gemi, en az 7-8 helikopterle lojistik destek sağlıyoruz. Karada çok ciddi iş makineleri ve servis sağlayıcıların hummalı bir çalışması var. Dünyanın muhtelif yerlerinden bazı malzemeleri tedarik ediyoruz, sözleşmeleri yapıldı geliyor.

Bugün de Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek kablo gemisi, İstanbul Boğazı'na geldi. İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek gemiyi Filyos'a göndereceğiz. Nasıl diğer boruları çektik, çekmeye devam ediyoruz, kablo işini de bitireceğiz. Adım adım ilerliyoruz."