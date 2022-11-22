Karadeniz gazında son viraj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yapılan enerji yatırımlarının bugün ya da yarının Türkiye'si için değil, 50-60 yıllık geleceği kapsadığını belirterek, "Yatırımlarımız Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'nı taşıyacak, sırtlayacak, bu hedeflere omuz verecek yatırımlar. Türkiye Yüzyılı'nı yüzyılın enerjisiyle aydınlatacağız" dedi. 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin son 20 yılda enerjide geçirdiği değişim ve dönüşümün meyvelerini topladıklarını belirterek, "Bir günde bu noktaya gelmedik. Bugün 7 uluslararası doğalgaz boru hattına, 2 kara, 2 deniz LNG tesisine (FSRU), 2 yer altı doğalgaz depolama tesisine sahibiz. Saros'ta yeni FSRU tesisimizin inşası devam ediyor. Fiyatların serbest piyasada oluştuğu Organize Toptan Doğal Gaz ve Vadeli Gaz Piyasasına sahibiz. TANAP ve TürkAkım gibi dev projeleri çok kısa zamanda devreye alabilecek teknik yeterliliğe ve işletme kapasitesine sahibiz. Karadeniz gazıyla birlikte yerli gazımız da bu sürece dâhil olunca elimiz daha da güçlenecek" dedi.Mevcut hatların kapasitesini artırmak ve yeni kaynak ülke ve güzergâh çeşitlendirmesi yapmak için yoğun bir enerji diplomasisi yürüttüklerini anlatan Dönmez, "Ortadoğu, Orta Asya ve Akdeniz'den gelecek yeni doğalgaz boru hatları ve ülkelerle ortaklaşa hidrokarbon arama ve sondaj iş birlikleri için görüşmeler yaptık. Yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının da Türkiye olması, bugün sahip olduğumuz bu altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu da gösteriyor" diye konuştu.Bakan Dönmez, Karadeniz gazını konutlara taşıyacak altyapı çalışmalarında da sona yaklaşıldığını belirterek, "Derin deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru hattının test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmalarımızı da yüzde 80 oranında tamamladık. Deniz tabanından gelecek gazı burada işleyecek, ayrıştıracak, ulusal doğal gaz iletim sistemimize aktaracağız. Yerli gazımızı ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlayacak BOTAŞ boru hattını da tamamladık. Orada da yine test ve devreye alma işlemlerimiz sürüyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize en büyük hediyelerden birini vermek istiyoruz" dedi.Dönmez, "Yeni hatların ve kaynakların en ekonomik rotasının Türkiye olması, sahip olduğumuz altyapının daha da genişlemeye müsait bir potansiyelinin olduğunu gösteriyor" dedi. Dönmez, 2035'e kadar hidrojen üretim maliyetinin 2.4 dolardan 1.2'nin altına düşüreceklerini kaydetti.Zirvede konuşan Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ve Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Türkiye'nin tahıl koridorunda olduğu gibi savaşın bitirilmesine ilişkin müzakerelerde de etkin rol alabileceğini söyledi. Schröder, "Türkiye ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır bu konuda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu çabalar da uluslararası arenada takdir ediliyor" dedi. Avrupa'nın yüksek enerji fiyatları ile baş etmekte zorlandığını söyleyen Schröder, Avrupa'nın enerji krizine Türkiye'nin çözüm olabileceğini belirtti. Schröder, "Türkiye Avrupa gaz tedarikinin çeşitlendirilmesi noktasında vazgeçilmez bir rol oynuyor" değerlendirmesinde bulundu.