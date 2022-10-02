Karadeniz gazında sona doğru: Bir adım daha geride kaldı

"ÇALIŞMALARIMIZ PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Bütün projenin üç faz içerisinde yürütüldüğüne dikkati çeken Bilgin şunları ifade etti:

"Bunlardan birisi deniz tabanına yerleştirilecek olan ekipmanlar, diğeri karada yapılacak olan kara işleme tesisleri ve üçüncüsü de bunların arasındaki boru hatları... Bu boru hatları projesinin üçüncü bileşenini devreye sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla aslında iki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işlemini tamamlayacak olan gemiyle çalışmalarımız tüm hızıyla başarılı bir şekilde devam ediyor."

Bilgin, Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak için gece-gündüz var güçleriyle çalıştıklarını ve başarılı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizerek, "Bugüne kadar hedeflerimize ulaşma konusunda hem yüklenici firmalarımızın tamamıyla hem kendi ekiplerimizle gece gündüz kesintisiz bir çalışma içerisindeyiz. Takvimden her hangi bir sapma yok, tam gaz devam" ifadelerine yer verdi.