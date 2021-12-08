Karadeniz gazından müjdeli haberi: İlki 2022 yılında yapılacak

ELEKTRİKTE TÜKETİM DESTEĞİ: Bununla birlikte, dar gelirli vatandaşlarımıza aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği devletimiz tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda bu yıl 2,4 milyon haneye elektrik tüketim desteği sağlanmış olup, uygulamanın başladığı 01 Mart 2019 tarihinden itibaren yaklaşık 6 milyar TL'lik kaynak tahsis edilmiştir.

1,6 MİLYON TON KÖMÜR DESTEĞİ: 2021 yılında ısınma desteği olarak 1 milyon 622 bin ton kömür dar gelirli 1 milyon 808 bin 219 aileye ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Son yirmi yılda dar gelirli vatandaşlarımıza bedelsiz olarak ulaştırılan kömürün mali karşılığı bugünün fiyatlarıyla 29,4 milyar TL'dir.