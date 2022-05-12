Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya’nın ticaret gölü olacak

"DENİZ TİCARETİ FİLOSUNU 9 MİLYON DETVEYTTEN,31 MİLYON'A ÇIKARTTIK"

3 tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye'yi 'Mavi Vatan'da da etkin ve söz sahibi yapmak için canla başla çalıştıklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizi 'denizci' ülke yapmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. 2003'de Türk sahipli deniz ticaret filosu 9 milyon detveytten bugün 31 milyon detveyte yükseldi. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarını 190 milyon ton iken, bunu 526 milyon tona çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. 2022 yılının ocak-nisan döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artırarak, 180 milyon 590 bin 500 ton olarak gerçekleşti. Aynı şekilde, ocak-nisan döneminde limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı da bir öncesi yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 4 milyon 254 bin 531 TEU oldu. 2022'nin Ocak-Şubat döneminde denizyolunun parasal payı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 oranında artarak 82,3 milyar dolara yükseldi. Yeni Türkiye'yi gençlere en güçlü şekilde emanet etmek için, her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da bugünü-yarını değil, 30 yıl sonrasını planlıyoruz. Türkiye'nin denizciliğini her alanda daha da geliştirmek için akılcı yaklaşımlarla, ortak akılla, devlet hassasiyetiyle planlarımızı yapıyoruz." şeklinde konuştu.