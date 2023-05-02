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Giriş Tarihi: 2.5.2023 16:18

Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü bir gemi Yemen'e ulaştı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü bir geminin Yemen'e ulaştığını açıkladı.

AA
Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna’dan çıkan tahıl yüklü bir gemi Yemen’e ulaştı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP)'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uzatılan Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında WFP'nin dünyanın dört bir yanına 18 gemiyle 500 bin ton buğday ulaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, gıda ihtiyacının karşılanması için Yemen'e Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü bir geminin ulaştığı kaydedildi.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanmıştı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, "22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi uzatıldı. Girişim'e diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü bir gemi Yemen'e ulaştı
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