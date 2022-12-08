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Giriş Tarihi: 8.12.2022 11:18

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 43 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 43 akademisyen alınacak.

AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne 43 akademisyen alınacak

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerine 4'er, Tıp Fakültesine 2, Edebiyat, Fen, Mimarlık, Of Teknoloji ve Orman fakültelerine ise birer profesör atanacak.

Tıp Fakültesinde 8, Mühendislik Fakültesinde 3, Orman Fakültesinde 2, Diş, Eczacılık, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Of Teknoloji ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde ise birer doçent görevlendirilecek.

Tıp Fakültesine 6, Diş ve Orman fakültelerine ise birer doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 22 Aralık'a kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 43 akademisyen alınacak
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