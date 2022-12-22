Karadeniz ve Akdeniz’de keşifler devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 20 yılda yeni keşiflerle birlikte 354.2 milyon varil ham petrol ve 12.2 milyar metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugünün fiyatlarını baz alırsak eğer 28.3 milyar dolarlık yerli ham petrol üretimi, 13 milyar dolarlık yerli gaz üretimi gerçekleştirdik" dedi. Son yıllarda petrol arama ve sondajcılığında önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Dönmez, "Fatih Sondaj Gemimizin keşfiyle deniz arama ve sondajcılığımızda yeni bir çağı başlattık. Dünyada bu tür bir altyapıya sahip 5 ülkeden biri olduk. Güçlü filomuz yeni keşifler için çalışmalarına gece gündüz devam etmektedir" dedi. Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar toplam 18 kuyu açtıklarını kaydeden Dönmez, "Derin deniz aramalarının yüzde 70'ini son üç yılda yaptık. Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek" diye konuştu.