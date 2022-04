Karadeniz’de bekleyen 22 gemi için seferberlik

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz sularında 22 Türk gemisinin beklediğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bunların çoğu Türk sahipli. Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. 200'ün üzerinde mürettebat vardı, bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 mürettebat var, onlar gemileri terk etmek istemiyor. Gemilerde tahıl, ayçiçek yağı, demir vb. var. 50 güne yaklaştı. Teyakkuz halindeyiz" dedi.Bölgede yaklaşık 100 gemi olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, bunların bir an önce kurtulması gerektiğini belirtti. Ulaştırma muhabirleri ile iftarda bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, Gürcistan tarafında artan TIR trafiğini yönetmek için de bakanlıktan ilgili kişilerin yakın zamanda bölgeye gideceğini söyledi.Karadeniz'deki mayınlar konusunda iki tarafın farklı konuştuğunu anımsatan Karaismailoğlu, "Mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul yakınlarına gelmesi mümkün değil. Çünkü Ukrayna'daki mayınların serbest bırakılması bize de garip geliyor. O yüzden sürekli mayın tarama gemileri dolaşıyor. Oradaki ticareti etkileyen faktör bu. Savaşın bitişiyle bunlar kısa sürede ortadan kalkacak" şeklinde konuştu.İstanbul'da yaz ayları itibarıyla metroları açmaya başlayacaklarını söyleyen Karaismailoğlu, "İlk Kağıthane-Havalimanı Metro hattı ile başlıyoruz, peşinden Kadıköy-Kartal-Pendik bağlantısını Sabiha Gökçen'e kadar uzatacağız. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 6.5 kilometre metro hattını da ağustosta bitireceğiz. Belediyenin sorumluluğunda olan 100 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitmesi gerekiyor. O tarafı da teşvik ediyoruz ki bir an önce bu projeler bitsin" dedi.Karaismailoğlu, Yap-İşlet-Devlet (YİD) modeliyle yapılan projeler hakkında da bilgi vererek, YİD ve Kamu-Özel İşbirliği projelerini fiziblitesi uygun işlerde kullanmaya devam edeceklerini, yaptıkları projelerin arkasında olduklarını söyledi. YİD'lerin süreli işletmeler olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2026'da devlete teslim edileceğini kaydetti.