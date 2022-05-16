Karadeniz’de kuyu başına 3 milyon m3 üretim

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacağını belirtti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'nın açılışında konuşan Dönmez, "Karadeniz'de bugüne kadar 10 derin deniz sondajı tamamlandı. On birinci kuyumuzda sondaj operasyonumuza da devam ediyoruz. Daha önce Karadeniz gazının ilk alevini yaktığımız Türkali-2 kuyusunda günlük 2.1 milyon metreküp, Türkali-1 kuyusunda ise günlük 1.7 milyon metreküp gaz üretimini test etmiştik. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküp üretime çıkacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu. Sakarya sahasına proje bazlı devlet desteği verileceğini anımsatan Dönmez, "Bu kapsamda projemiz gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimine tabi olacak. Öngörülen teşvik tutarı yaklaşık 145 milyar lirayı bulacak. Destekler 2021'den başlayarak 11 yıl süreyle geçerli olacak" dedi. Petrol ve doğalgazda uzun teknoloji yerlileştirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını belirten Dönmez, "2019'dan bu 113 yerlileştirme projesiyle 123 milyon liralık tasarruf elde ettik" açıklaması yaptı.DÖRDÜNCÜ sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacağını söyleyen Dönmez, geminin yaklaşık iki aylık seferini tamamlamak üzere olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Birkaç gün önce Akdeniz'e girdi. Şu anda Mersin Taşucu'na doğru yaklaşıyor. Sondaj hazırlıkları için bu limanımızda yaklaşık 2 ay kadar kalacak. Boyama işlemi ve diğer kontrollerden sonra ilk sondajına başlayacak."