Karadeniz’e boru serecek gemi Çanakkale’den geçti

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor. Doğalgazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminde derin denizdeki aşamaya geçiliyor. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" tarafından gerçekleştirilecek. Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek. Toplam 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında geminin Çanakkale Boğazı'nın ardından İstanbul Boğazı'nı da geçerek 6 Temmuz'da Filyos Limanı'nda olması planlanıyor.