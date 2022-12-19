Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak Kırkdilim tünellerinde sona yaklaşıldı

Projemizde her biri çift tüp olarak inşa edilen bin 409 metrelik T-1, bin 198 metrelik T-2 ve bin 578 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere toplam 4 bin 185 metre uzunluğunda tünellerimiz bulunmaktadır. Projede ayrıca, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet altgeçit yer almaktadır. T-2 ve T-3 tünellerinin kazı çalışmalarını daha önceki dönemlerde tamamlamıştık. Bugünde T-1 tünelinde kazı çalışmalarını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Kırkdilim Tüneli geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine kolay erişimi sağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Proje tamamlandığında Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta mevcut yolun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı geçilmesi sağlanacak, güzergahta can ve mal emniyeti tesis edilecektir. Sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler artık mazide kalacaktır. Mevcut 10,2 kilometre uzunluğundaki yol; eski güzergâha göre 1,6 kilometreye kısalarak, 8,6 kilometreye inecek ve yolda seyahat süresi azalacaktır" diye konuştu.