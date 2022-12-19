Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak Kırkdilim tünellerinde sona yaklaşıldı

Cumhuriyet tarihinde tek seferde Çorum'a yapılan en büyük yatırım olan Kırkdilim tünellerinin sonuncusu T1'deki ışık görme töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Adını 9 kilometrelik yolda bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim tünelleri bin 389 metre, bin 149 metre ve bin 553 metre lam üzere 3 tünelden oluşuyor.
YÜZ YILDA YAPILACAKLARI 20 YILA SIĞDIRDIK
Işık görme törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 20 yıl gibi bir sürede karayolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını belirterek yüz yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını söyledi. İleri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerle sağlanan başarılarla Türkiye'nin uluslar arası bir koridora çevrilidğini belirten Bakan Karaismailoğlu; "Ulaştırmada Türkiye'nin tarihini, ülkemizin başarı hikayelerini yazdık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin kilometreye çıkardık.
Artan taşıt sayısına, artan taşıt hareketliliğine rağmen yollarda kaza oranını yüzde 82 azalttık, her yıl 13 bini aşkın vatandaşımızın canını güvenli yollar sayesinde kurtardık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde; sadece 2021 yılında yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden Toplam 28 milyar dolar tasarruf elde ettik" dedi.
"UÇURUM ARASINDA YAPILAN SEYEHATLAR MAZİDE KALACAK"
T1 tünelindeki ışık görme töreninde proje ilişkin teknik bilgilerde veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan Çorum da, kuzey-güney yönünde uzanan Çorum Laçin İl Yolu'nun Kırkdilim geçişi, güzergahın dağlık kesimini oluşturmaktadır. Sıkça heyelanların yaşandığı kesimde, önceki yıllarda servis yolu olarak inşa edilen yola, zaman içerisinde tırmanma şeridi ilave edilmiş ve ulaşımın devamlılığı sağlanmıştır. Ancak adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler sürücülerimizi her daim tedirgin etmektedir. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak ve insanımızın mal ve can güvenliğini sağlamak adına Laçin-Kırkdilim arasında 8,6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol ve tünel projelerini hayata geçiriyoruz.
Projemizde her biri çift tüp olarak inşa edilen bin 409 metrelik T-1, bin 198 metrelik T-2 ve bin 578 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere toplam 4 bin 185 metre uzunluğunda tünellerimiz bulunmaktadır. Projede ayrıca, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet altgeçit yer almaktadır. T-2 ve T-3 tünellerinin kazı çalışmalarını daha önceki dönemlerde tamamlamıştık. Bugünde T-1 tünelinde kazı çalışmalarını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Kırkdilim Tüneli geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine kolay erişimi sağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Proje tamamlandığında Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta mevcut yolun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı geçilmesi sağlanacak, güzergahta can ve mal emniyeti tesis edilecektir. Sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler artık mazide kalacaktır. Mevcut 10,2 kilometre uzunluğundaki yol; eski güzergâha göre 1,6 kilometreye kısalarak, 8,6 kilometreye inecek ve yolda seyahat süresi azalacaktır" diye konuştu.