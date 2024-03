Karaelmas Ekspresi görücüye çıktı

Türkiye'nin yeni turistik ekspresi "Karaelmas", 12 Nisan'da Batı Karadeniz seferlerine başlıyor. Yıl boyu her hafta sonu yapılması planlanan seferler çerçevesinde gidiş-dönüş ve her şey dahil toplam ücretin yaklaşık 8-9 bin lira bandında olması bekleniyor. Cuma başlayıp pazar günü tamamlanacak olan seferler kapsamında yataklı vagonlar da tercih edilebilecek Ankara-Çankırı-Karabük-Zonguldak güzergâhında yeni bir turizm koridoru açacak olan Karalelmas Ekspresi, hafta sonu tanıtım seferini yaparak görücüye çıktı. 4 il, 5 ilçenin eşsiz güzelliklerini ve tarihi mirasını rehberler eşliğinde yolculara sunacak olan ekspres, Kalecik, Çerkeş ve Eskipazar gibi saklı cennetlerin keşfine de imkân sağlayacak. Proje ile mağaralardan ören yerlerine kadar birçok nokta ziyaret edilecek.Rota çerçevesinde yolcular, heyecan uyandıran Tuz Mağarasıyla Çankırı'yı, tarih kokan Hadrianapolis antik kentini, büyüleyici Gökgöl Mağarası'nı ve UNESCO kültürel miras şehri Safranbolu'yu da gezme fırsatı yakalayacak. Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı ve Zonguldak Maden Müzesi de katılımcılara kapılarını açacak.EKSPRESİN tanıtım seferine katılarak açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Başta Ankaralılar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ekspres üzerinden bölgeyi ziyaretlerini ve turizmde yeni bir cazibe merkezi olmasını hedeflemekteyiz" dedi.Nisan'dan itibaren her cuma saat 07.00'de sefere çıkmaya hazırlanan ekspres, ilk olarak gastronomi ilçesi Kalecik'te duracak. Burada yapılacak kahvaltı sonrası Çankırı'ya geçilerek Tuz Mağarası ve diğer noktalar gezilecek. Ardından doğal güzelliklerle çevrili Çerkeş ilçesinde öğle yemeği yenecek. Karabük ve Safranbolu gezileri sonrası son durak olan Zonguldak'a varılacak ve bu ilde geziler sürecek. Buradaki otelde konaklayacak olan yolcular, ardından dönüş güzergâhında orman deposu Yenice ve Eskipazar gibi gezilmemiş noktaları ziyaret ederek Ankara'ya dönüş yapacak.