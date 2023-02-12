Karaismailoğlu: En büyük temennimiz enkazdan sağ çıkanların sayısının artması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da son durumu değerlendirdi. Adıyaman kent genelinde ölü sayısını, 3 bin 438, yaralı sayısını da 12 bin 920 olarak açıklayan Karaismailoğlu, gece enkaz altından sağ olarak kurtarılan Özlem Yılmaz'ı anımsatarak, "Bugün 117'nci saatte bile bizi sevindiren gelişmeler oluyor. Enkaz altından canlı çıkardığımız vatandaşlarımız var. Bunların sayısının artması temennimizdir" dedi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK AFETLERİNDEN BİRİ'

6 Şubat depremini, 'Dünyanın en büyük afetlerinden biri' olarak niteleyen Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malumunuz geçen pazartesi günü yaşanan dünyanın en büyük afetlerinden biri olan depremden sonra bizler Adıyaman'dayız. Tabii deprem boyutları çok büyüktü. Burayı en kısa zamanda eski haline döndürmek ve yarından daha iyisine döndürmek için yoğun bir tempo sarf ediyoruz. Bugün de depremin etkileri, öncesi ve sonrası, bugün yapılanlar, yarın yapılacak işlerimizle ilgili son derece önemli planlamalar gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız ile büyük bir özveri içerisindeyiz. 24 saat kesintisiz devam eden bir çalışma var burada. Bir taraftan enkazların kaldırılması bir taraftan enkazlardaki raporların tutulması ve enkazların nakliyesi ve şehrin rahatlatılması, şehrin su ihtiyacı veya elektrik ihtiyacının giderilip normal hale dönmesi için yoğun bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun sonucunda kayıpları geri getirmemiz mümkün değil. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ama diğer hepsini daha fazlası, daha iyisiyle en kısa zamanda yerine getirmek için hakikaten hükümetimiz, devletimiz büyük bir özveriyle çalışma gerçekleştiriyor. Buradaki en büyük motivasyonumuz vatandaşımızın, milletimizin bize sahip çıkması ve bu olaya sahip çıkması ve bu olayın üstesinden gelmek için vermiş oldukları destektir. Bizim en büyük motivasyonumuz, inşallah bu motivasyonla birlikte kısa zamanda bütün işleri gerçekleştireceğiz."

'KONTEYNER KENTLER KURULUYOR'

Depremden etkilenen vatandaşları çadır hayatından kurtarıp, konteyner kentlere yerleştirmek için gereken çalışmaların başladığını ve bunun da ivedilikle devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir taraftan çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımızın çadır ihyacının gidermek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Mevcut kurduğumuz çadır kentlerde ve çadırlardaki sistemin oturtulması ve vatandaşlarımızın ihtiyacının karşılanması için de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle komşu belediyeler bizlere oldukça yardımcı oluyorlar. Devletimizin bütün kurumları ile ihtiyaçlar konusunda Adıyaman'da tam bir seferberlik var. Onları bu çadır hayatından en kısa zamanda kurtarmak ve çadırlarda da ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için burada 25 binin üzerinde uzmanından gönüllüsüne kadar büyük bir seferberlik içerisinde çalışan çok kıymetli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Bunun dışında 1500 civarında da yurt dışından gelmiş arama- kurtarma çalışmalarına katılan dostlarımız var. Hepsine minnettarız. İnşallah bunlarla birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Bir taraftan konteyner kentler kurmak için de çalışmalara başladık. Bu konteyner kentlerin alt yapısını hazırlamaya başladık ve yerlerini de belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir yıl içerisinde de kalıcı konutlarını eskisinden daha iyi yapacağız."