Karaismailoğlu: Toplu taşıma AK Parti’nin eseri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugüne kadar Türkiye genelinde yapılan 814.4 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 312.2 kilometresinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığını açıkladı. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın AK Parti'nin eseri olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "3 metro hattının bu yıl içinde hizmete gireceği İstanbul'da 7 projemiz halen devam ederken Kocaeli, Ankara, Konya, Kayseri, Bursa ve Gaziantep'te de projelerimiz sürüyor" dedi. Gaziantep'te yapımı devam eden Gaziray projesinin test sürüşü ve Gaziantep-Nurdağı karayolunun temel atma töreni için Gaziantep'e gelen Karaismailoğlu, 25.5 kilometrelik Gaziantep OSB-Şehir Merkezi-GATEM bölgesinde hizmet verecek Gaziray'ın test sürüşünü yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililerle birlikte Gaziantep Garı'nda da incelemelerde bulunan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada hafif raylı toplu ulaşım sistemlerinin AK Parti ile Türkiye'de yaygınlaştığını söyledi. Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla, 20 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlesini güçlendirerek, yarınlara taşımak üzere gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.