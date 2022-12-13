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Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:54

Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan’da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katıldı.

DHA
Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Ulaştırma Bakanları Toplantısı'ndan bir görüntü paylaşarak ulaşım ve lojistik alanlarında iş birliklerin geliştirildiğini ve bağların daha da güçlendirildiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Ulaşım ve lojistik alanlarındaki iş birliğimizi geliştiriyor, bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katıldı
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