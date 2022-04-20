Karalama kampanyasına tokat gibi cevap

Yalanın Sözcü'sünün Ziraat Bankası'nın Almanya Frankfurt'taki Ziraat Bank International AG ile ilgili tezviratı işe yaramadı. Bankayı karalamak için bir süredir yalan haberlere imza atan gazeteye Ziraat Bankası'ndan tokat gibi cevap geldi. Bankaya kayyum ya da Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası'na uyum sağlamak için temsilci atandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten bankanın açıklamasında, "Ziraat Bank International AG, gerçekleştirilen rutin bağımsız denetimler sonucunda Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında herhangi bir yaptırım ya da cezaya da maruz kalmamıştır" denildi.Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BaFin) Ziraat Bank International AG'de 2018'de yapılan rutin denetimde; sistem altyapısı ve bankacılık iş süreçlerine ilişkin birtakım eksikliklerin devam ettiğinin, yazılım programında da geliştirme ihtiyacı bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, denetim neticesinde tespit edilen bulguların, öngörülen takvim içerisinde giderilmesi konusunda BaFin ile mutabık kalındığı bildirildi. Kurumun, bulguların mutabık kalınan takvimde giderilmesi sürecini gözlemek ve raporlamakla görevli olarak bağımsız bir denetim firmasını görevlendirdiği belirtildi. Açıklamada, denetim firmasının, iştirak bankanın faaliyet ve karar alma süreçlerine müdahale görev ve yetkisinin bulunmadığının da altı çizildi. Açıklamada, bankanın faaliyetlerini yasal mevzuata uygun olarak sürdürdüğü bildirildi.