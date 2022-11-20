Karanlık kış kapıda! Avrupa’nın en büyük ekonomisini ’kesinti’ korkusu sardı: ’Kriz masalarına ihtiyacımız var’

ELEKTRİK AĞLARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILABİLİR

Bunun sebebinin sadece enerji kıtlığı olmayacağını aktaran Tiesler, enerji şebekelerini işleten şirketlerin elektrik ağlarını koruma ve enerji tedarikini tehlikeye atmama gayesiyle söz konusu ağları geçici kapatabileceklerini kaydetti.

Tiesler, "Bunun riski ocak ve şubat aylarından itibaren artıyor. Bu nedenle yer yer belirli süre elektrik kesintileri yaşanabileceğini varsayıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.