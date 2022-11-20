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Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:41

Karanlık kış kapıda! Avrupa'nın en büyük ekonomisini 'kesinti' korkusu sardı: 'Kriz masalarına ihtiyacımız var'

Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, ülkede kış aylarında bölgesel ve geçici elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

AA
Karanlık kış kapıda! Avrupa’nın en büyük ekonomisini ’kesinti’ korkusu sardı: ’Kriz masalarına ihtiyacımız var’

Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Kovid-19 veya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması gibi son yıllardaki gelişmelerin kimsenin beklemediği krizlere hazırlıklı olunması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Gelecek yıllarda iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle karşı karşıya kalınacağının da görüldüğünü ifade eden Tiesler, Almanya'da sivil korumanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tiesler, Almanya'nın komşu ülkelerinde savaş olması durumunda bundan ülkesinin doğrudan etkileneceğini belirterek, mevcut durumda elektrik kesintilerinin yaşanması tehlikesinin görüldüğünü kaydetti.

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ŞİRKETLERE SİBER SALDIRILAR DÜZENLENEBİLİR

Bu bağlamda tedarik zincirlerinde kesintilerin yaşanabileceğini, kritik altyapılara ve devlet kurumları ile şirketlere siber saldırılar düzenlenebileceğini de aktaran Tiesler, "Bunlara karşı daha iyi hazırlıklı olmamız lazım" dedi.

Tiesler, kış aylarında elektrik kesintilerinin beklenilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bununla bölgesel ve geçici elektrik kesintilerini kastediyorum" şeklinde konuştu.

ELEKTRİK AĞLARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILABİLİR

Bunun sebebinin sadece enerji kıtlığı olmayacağını aktaran Tiesler, enerji şebekelerini işleten şirketlerin elektrik ağlarını koruma ve enerji tedarikini tehlikeye atmama gayesiyle söz konusu ağları geçici kapatabileceklerini kaydetti.

Tiesler, "Bunun riski ocak ve şubat aylarından itibaren artıyor. Bu nedenle yer yer belirli süre elektrik kesintileri yaşanabileceğini varsayıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"DİĞERLERİ ÇOK DAHA KÖTÜ DURUMDA, YETERİNCE HAZIRLIKLI DEĞİLLER"

Bazı bölgelerdeki yerel yönetimlerin buna hazırlıklı olduklarını aktaran Tiesler, "Diğerleri çok daha kötü durumda, yeterince hazırlıklı değiller" dedi.

Tiesler, yerel yönetimler seviyesindeki kriz masalarında iyileştirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak, buralarda acil durumların üstesinden gelinmesi için yetirince uzman personelin bulunmamasından şikayet etti.

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Karanlık kış kapıda! Avrupa'nın en büyük ekonomisini 'kesinti' korkusu sardı: 'Kriz masalarına ihtiyacımız var'
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