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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Karapınar 30 milyon $’lık gaz ithalatını engelledi

Karapınar 30 milyon $’lık gaz ithalatını engelledi
Türkiye'nın tek, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 2019'dan bu yana 1.5 milyonu aşkın panel üretimi gerçekleştirildi. Bu panellerin Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santraline bağlanmasıyla bugüne kadar yaklaşık 30 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçildi. Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 100 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste, ingot, wafer, hücre ve modül olarak bilinen güneş paneli üretim aşamalarında yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunuyor. Geçen yılın son çeyreğinde üretim kapasitesi 500 megavattan 1.200 megavata çıkan fabrikada, transparan modül, estetik tasarıma sahip siyah modül, 54 hücreli çatı tipi modül, arka yüz (backsheet) modül gibi tüketici ihtiyaçlarına uygun farklı güneş paneli tipleri de üretiliyor. Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen 1.5 milyonu aşkın panelin Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ne bağlanmasıyla bugüne kadar yaklaşık 30 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçildi.



PANELLER AVRUPA VE ABD YOLUNDA
Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Ersan Tüfekçi, "Bütün dünyada yenilenebilir enerji kullanımıyla ilgili çok büyük teşvikler var. Bizim ilk hedefimiz Avrupa ülkeleri. Orada satış yapabilmek için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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Karapınar 30 milyon $’lık gaz ithalatını engelledi
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