Karapınar GES’ten cari açığa büyük katkı

Konya'da, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) devreye alınmasıyla yaklaşık 1 milyar dolarlık doğalgaz kullanımının önüne geçildi. Karapınar ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük, dünyada sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüyle dikkati çekiyor. 3.5 milyon güneş panelinden oluşan santral, 1.350 megavatlık kurulu gücüyle 6 milyon nüfuslu bir kentin evsel elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Paneller parça parça kuruldukça üretime geçirilen ve Mart 2023'te tam kapasite elektrik üretimine başlayan santral, yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murtaza Ata, "Bu elektriği üretmeseydik 1 milyar dolarlık doğalgaz ile bu açığın kapatılması gerekecekti. Yani çok ciddi cari açığa katkıda bulunan bir proje ki yıllık yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor" dedi.

GÜNEŞTEN ÜRETİM

Tesisin tam kapasiteyle 2023'te üretime başladığını belirten Ata, şöyle konuştu: "Karapınar GES, Eylül 2020'den itibaren aşamalı elektrik üretiyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. O günden bugüne kadar yaklaşık olarak 6.5 milyon ton civarında karbon emisyonunun önüne geçen bir enerji üretimi yaptı." Bugüne kadar yaklaşık olarak 10 milyar kilovatsaat elektrik üretimi yapıldığını söyleyen Ata, "Bu elektriği güneş enerjisinden üretti. Yaklaşık 1 milyar dolarlık doğalgaza tekabül ediyor. Yani çok ciddi cari açığa katkıda bulunan bir proje ki yıllık yaklaşık 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Bu da nereden baksanız her yıl 300-400 milyon dolarlık doğrudan cari açığa bir katkı demektir" değerlendirmesinde bulundu.