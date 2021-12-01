Karapınar Güneş Enerji Santrali’ne 812 milyon dolarlık finansman: Türkiye’ye güven imzası





Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikte güneş panelinin Türkiye'de de üretilmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından stratejik önem taşıyor. Yaşadığımız topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa edebilmek için sürdürülebilirlik ve temiz enerjiyi iş stratejimizin odağına koyduk. Temiz ve yenilenebilir enerjiye ulaşım hedefini yakalamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güneşimiz bir, geleceğimiz bir, enerjimiz milli, geleceğimiz güçlü." Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ise "Bugün hem Türkiye için hem de Birleşik Krallık için önemli bir gün" dedi.