Karapınar’a 291 milyon dolarlık finansman

GE Energy Financial Services
, Karapınar Güneş enerjisi Santrali (GES) kapsamında yürüttüğü inverter projesi için JP Morgan'dan 291 milyon dolarlık kredi garantisi aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, GE Energy Financial Services, Kalyon Enerji
'ye ait ve 1.35 gigavat kapasiteye sahip olacak Karapınar GES'teki projesi için alacağı krediyi, Birleşik Krallık İhracat Kredisi Ajansı (UKEF) aracılığıyla temin edecek.
İKİ MİLYON HANE VURGUSU
Güneş enerjisi inverter sistemine entegrasyon için gerekli olan transformatörler, Gebze
'de bulanan GE Şebeke Çözümleri
üretim tesisinde üretilecek. GE Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir Hibrit Sistemler Üst Yöneticisi Prakash Chandra
, Türkiye
'nin güneş enerjisinde potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, "Bu potansiyel, güneş enerjisinin şebekeye güvenilir şekilde ve tesis ölçeğinde entegre edilmesine yardımcı olacak akıllı çözümlerle ele alınabilir. Bu projelerde, Kalyon Enerji ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz ve Türkiye'de yenilenebilir enerji penetrasyonunun artırılabilmesini sağlayacak fırsatlar için sabırsızlanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan da proje için sağlanan krediye ilişkin "Sağladığımız destekle, Türkiye'deki iki milyon hanenin güneş enerjisinden faydalanmasına yardımcı oluyoruz" diye konuştu.
CENGİZ 3 RÜZGâR SANTRALİNİ DEVREYE ALDI
Üç etapta tamamlanacak toplam 28 türbin için yatırımlarına hız veren Cengiz Enerji
'nin Çankırı
ve Sinop'taki 3 rüzgar enerji santralinin (RES) ilk üniteleri devreye alınarak üretime başladı. Çankırı, Sinop ve Kocaeli
'de 2022 yılı sonunda 28 türbinin tamamının devreye alınacağı santraller, toplam 120 megavat kurulu güce ulaşacak. Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz
, "Çankırı'da 12 türbinden oluşan Çerkeş RES, Sinop'ta 1 türbinden oluşan Fener RES ile 9 türbinden oluşan Hamsi RES ve Kocaeli'de 6 türbinden oluşan Karamürsel RES ile 28 türbine ulaşacağız" diye konuştu. Tüm dünyada yaşanan gelişmelerin, kısa ve orta vadede yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracağını gösterdiğini ifade eden Cengiz, şunları söyledi: "Cengiz Enerji'nin 4.775 megavatlık kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji önemli bir yer tutuyor. Bu alanda hem ortaklı hem de kendimize ait çok sayıda tesisimiz bulunuyor. Ortaklıklarla birlikte yenilenebilirde kurulu gücümüz 2.500 megavatı aşmış durumda."