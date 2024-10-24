Kararlılık

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi listesine beş firma sokan, 5.5 milyar dolarlık ihracat yapan, yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkaran Türkiye'nin göz bebeği firmalarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) önceki gün hain bir saldırıya uğradı. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un ikinci gününe denk gelen terör saldırısına özel bir anma töreni gerçekleştirildi. Tören alanında terör saldırısında şehit olan vatandaşların resimleri ve isimleri Türk bayrağıyla birlikte ekrana yansıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde iftihar kaynağı olan öncü kurumlardan TUSAŞ'a yönelik menfur terör saldırısını lanetlediğini söyledi. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Kacır, "Bu alçak terör saldırısı, tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef almıştır. Hain teröristler ve arkasındakiler asla hedeflerine ulaşamayacak, bizi durduramayacak, azmimizi kıramayacaklar. Bizler, aziz Türk milletinin istiklali ve istikbali için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Tüm kurumlar ve savunma sanayisine emek veren 3 bin 500 firmayla muazzam bir yol arkadaşlıkları bulunduğunu anlatan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda, omuz omuza, sırt sırta çalışacağız. Bu yoldan asla dönmeyeceğiz." BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da TUSAŞ standında tüm katılımcılarla birlikte milletin birlik ve beraberliğini en güçlü şekilde ortaya koyduklarını ifade etti. Bayraktar, "Bu menfur saldırı yalnızca TUSAŞ'a değil, ülkemizin savunma sanayisine, bağımsızlık mücadelemize ve milli hedeflerimize yapılmıştır. Daha güçlü, daha kararlı ve daha azimliyiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. SAHA EXPO bugün devam ediyor ve devam da edecek" dedi.Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Güler ise "Bu hain saldırı aynı zamanda, teröristlerin ve hamilerinin ülkemizin yükselen markası, tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi yerli ve milli savunma sanayimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir. TUSAŞ tesislerimizde, başta milli muharip uçağımız KAAN olmak üzere HÜRJET, HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve ANKA İHA'larımız gibi birbirinden değerli ve kritik projeler yürütülmekte, savunma sanayimizin göz bebeği sistemler üretilmektedir" diye konuştu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Demiroğlu, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kahramankazan'daki yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum" diyerek, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Demiroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hiçbir saldırı, kararlı duruşumuzu engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."ASELSAN, geliştirdiği yeni nesil drone avcısı sistemlerinin tanıtımını ilk kez SAHA EXPO'da yaptı. Drone tehdidine karşı geliştirilen ASELSAN sistemleri, Mehmetçik'in gücüne güç katacak. Dünyada giderek büyüyen bir sorun olan mini ve mikro drone tehdidine karşı geliştirilen ASELSAN çözümlerinin uluslararası arenada da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Anti drone sistemleri arasında KORKUT 25 mm Yakın Hava Savunma Sistemi,GNSS Aldatma Sistemi, KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi ve SEDA 100-Cuav Akustik Drone Tespit Sistemi var. KORKUT 25, 4x4, 6x6 ve 8x8 tekerlekli veya paletli araçlara monte edilebiliyor. BUKALEMUN sistemi de drone tehditlerine karşı, güvenlik güçlerinin taktik sahadaki gözü kulağı olacak. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Hedef İHA'nın mevcut konumunu bozarak, istediğimiz konumu ve güzergâhı İHA operatörünün kontrol ekranında çıkartabiliyoruz. Mikro İHA'larda ve hatta GNSS bağımlılığı olan her cihazda etki görülebililiyor."ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) aldıkları özel izinle SAHA EXPO'da 5G teknolojisinde geldikleri noktayı sergilediklerini belirterek, "5G'de 1.2 Gbps hızı burada özel telefonlar aracılığıyla katılımcılara gösteriyoruz." dedi. BTK'den aldıkları özel izinle SAHA EXPO'da 5G teknolojisinde geldikleri noktayı sergilediklerini dile getiren Kömürcü, "5G'de 1.2 Gbps hızı burada özel telefonlar aracılığıyla katılımcılara gösteriyoruz. Bunun dışında 5G'yi kullanarak fuarın katılımcısı olan dron şirketi DASAL'ın standındaki bir dronun kamerasına erişim sağlayıp üzerindeki görüntüyü uzaktan aktarabiliyoruz" dedi.FUARDA üç yeni ürünüyle sahne alan Sarsılmaz, uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), silahlı robot ve 25 mm kara topu gibi silah ve silah sistemlerini tanıttı. Türkiye'nin ilk silahlı robotu SARBOT, artık silah ve Işın Algılama ve Mesafe Ölçme entegre edilmiş versiyonuyla savunma sektörünün ilgisine sunuldu. İki farklı kamera sistemiyle donatılan SARBOT, bulunduğu ortamı üç boyutlu olarak tarayarak gerçek zamanlı veri aktarımı yapabiliyor. Belirlenen görevi otonom olarak da yerine getirebilirken, tehlikeli bölgelerde güvenlik kuvveti güvenliğini maksimum düzeyde tutuyor. Şirketin bünyesine kattığı UKSS'nin yeni versiyonu tanıtıldı. 25 mm kara topu entegre edilen UKSS'ler, yapap zeka desteğiyle atış gücü sunuyor. Sarsılmaz, yeni tabanca serisi SAR7/24'ü de meraklılarının ilgisine sundu.Canık'ınbağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, kara, hava ve deniz platformlarında kullanılabilen gelişmiş silah sistemlerini tanıttı. Düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top VENOM LR'nin farklı platformlara entegrasyonuna yönelik adımlar atıldı. Fuar kapsamında, ağır makineli tüfekler için üretilen katma değerli aksesuvarlar Türkiye'de ilk kez tanıtıldı. Ağır makinalı silah susturucu ve MECANIK MO X Large optik fuarda sergilendi. Hafif silahta METE MC9'un yeni versiyonlarını duyuruldu.