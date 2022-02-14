Karasu Kanalı Tüneli’nde sona gelindi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulunan Yayman, "Tahtaköprü Barajından suyu alıp Reyhanlı Barajına taşıyacak Karasu kanalı tünelinin uzunluğu, 3 bin 400 metre olacak. Tünel'de son 180 metre kazılıyor. Yani Işığın gözükmesine son 180 metre kaldı. Tamamlandığında Karasu Kanalı'nın uzunluğu 36 kilometre olacak. 7 metrelik ene sahip olacak kanal bölgeye suyu taşıyarak hayat verecek. Tünelde 1 saniyede 50 metreküp (50 ton) suyu Karasu'dan alıp Reyhanlı Barajına aktaracak. Kendi sınıfında Türkiye'nin en büyük derivasyon kanalı yatırımdır. Amik Ovasının GAP projesi olan kanalımız 2022 yılının sonunda tamamlanıp Tahtaköprü barajının suyunu Reyhanlı barajına taşıyacak.

Bu dev eser için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız beye teşekkür ederiz.