Karayolları enerjisini GES’ten alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, enerji tüketiminden tasarruf edilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurdukları Güneş Enerji Santralleri çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, doğa dostu Güneş Enerjisi Santrallerini (GES) ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını belirterek, "2017 yılında elektrik üretmeye başlayan İzmir Çeşme Güneş Enerji Santrali ile bugüne kadar 43,4 milyon TL'lik üretim gerçekleştirdik. 2023 yılında kullanıma aldığımız Van Güneş Enerjisi Santrali de 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip" diye konuştu.