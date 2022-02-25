THE Stay Hotel Grubu
, tüm otellerinde karbon ayak izini sıfırladı. Uluslararası sertifika alarak tüm grup otellerinde karbon emisyonunu sıfırlayan Türkiye
'deki ilk otel grubu olan The Stay sürdürülebilirlik felsefesinde önemli bir adımı tamamladı. Sıra dışı konumlarda, misafir odaklı servis anlayışını ödüllü mimarların modern tasarımları ile harmanlayarak, eşsiz bir konaklama deneyimi sağlayan The Stay, çevre duyarlılığı konusunda uzun süredir devam eden karbon nötr çalışmalarını tamamladı.
SERTİFİKASINI ALDI
The Stay Nişantaşı
, Bosphorus
, Warehouse
ve Bebek Hotel'in, tüm kullanılan alan ve taşıtların dahil edildiği tüketim planı üzerinden toplam karbon emisyonun ölçümü sertifikalı uzman danışmanlarla birlikte gerçekleştirildi. Tüm bu süreçler Bureau Veritas tarafından onaylanarak "Carbon Neutral" sertifikası alındı.