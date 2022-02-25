Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Karbon ayak izini sıfırladı
Giriş Tarihi: 26.2.2022

Karbon ayak izini sıfırladı

Karbon ayak izini sıfırladı

The Stay Hotel Grubu, tüm otellerinde karbon ayak izini sıfırladı. Grup tüm otellerinde karbon emisyonunu sıfırlayan Türkiye’deki ilk otel grubu oldu

THE Stay Hotel Grubu, tüm otellerinde karbon ayak izini sıfırladı. Uluslararası sertifika alarak tüm grup otellerinde karbon emisyonunu sıfırlayan Türkiye'deki ilk otel grubu olan The Stay sürdürülebilirlik felsefesinde önemli bir adımı tamamladı. Sıra dışı konumlarda, misafir odaklı servis anlayışını ödüllü mimarların modern tasarımları ile harmanlayarak, eşsiz bir konaklama deneyimi sağlayan The Stay, çevre duyarlılığı konusunda uzun süredir devam eden karbon nötr çalışmalarını tamamladı.

SERTİFİKASINI ALDI
The Stay Nişantaşı, Bosphorus, Warehouse ve Bebek Hotel'in, tüm kullanılan alan ve taşıtların dahil edildiği tüketim planı üzerinden toplam karbon emisyonun ölçümü sertifikalı uzman danışmanlarla birlikte gerçekleştirildi. Tüm bu süreçler Bureau Veritas tarafından onaylanarak "Carbon Neutral" sertifikası alındı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Karbon ayak izini sıfırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA