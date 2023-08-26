Kardemir Tren Tekerleklerinde söz sahibi

Yaptığı yatırımlarla Demir Çelik sektöründe söz sahibi olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ürün portöyüne yepyeni ürünler katmaya devam ediyor. KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, tren tekerleklerinin bugüne kadar maalesef Türkiye'de üretilemediğini, bunun geç kalındığını belirterek, "Biz bu çok geç kalınmış olan işlemi hızlandırmaya başlıyoruz. İlk kez ürettiğimiz, tümüyle yerli emekle ortaya çıkarılan bu tren tekerleklerini Sivas'a vagonlarımızla buluşmaya gönderiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, artan hızla tekerlek setlerimizi ve daha ileri ürünleri ortaya koymak. Buraya demir yoluyla taşıyoruz. Bugün Devlet Demir Yolları'nın en önemli ve en büyük müşterisi KARDEMİR. Bakınız 87 yıldır buranın hammadde ihtiyacı, demir yollarıyla sağlanıyor. Bundan sonra da giderek sağlanacak ama gittikçe sıkışıyoruz. Bakıyoruz ne var ne yok diye." ifadelerini kullandı.

KARDEMİR AVRUPA TREN TEKERLEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLMA YOLUNDA

Utkanlar, "Almanya'daki vagon sayısı 280 bin. Avrupa'ya baktığımızda 3 milyon 200 binlerde. Keza Amerika da aynı durumda. Nerede bu 100 binlerce rakam, nerede 20 bin? Yani bu, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığına olan ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu, malzemelerimizi gecikmeden buraya getirebilmemizin ne kadar önemli olduğunu ve bunlara ihtiyacımız olduğunun bir göstergesi. Kaldı ki kendi mamullerimizi Anadolu'nun içlerine kadar niye demir yoluyla göndererek daha kuvvetli duruma geçmeyelim? Bunun ötesinde demir yolu ağlarımızın çok çok kısır olduğunu biliyoruz. Daha yeni başlayan ataklarımız var. Demir yolu ağlarının döşenmesi atakları... Bunların artırılmasıyla bu tekerlek setlerine olan ihtiyaçlar da giderek artacak. Bugüne kadar bu demir yolu tekerleklerini alabilmek, vagonu yapabilmek için Türkiye ithalata mahkumdu. Bakınız söz konusu raysa adres KARDEMİR. Söz konusu tekerlek ve tekerlek setiyse adres KARDEMİR. Bugün Türkiye'de, Anadolu'nun demir yolu ağlarının kuvvetlendirilmesinde, yeni ekipmanların yapılmasında, malların bir yerden bir yere taşınmasında ve hatta yolculuk yapabilmek için yolcu vagonlarının yapılmasında artık bundan sonra KARDEMİR'in üzerine düşen çok büyük sorumluluk var." diye konuştu.

Konuşmanın ardından tıra yüklenen TSI belgeli 8 demir yolu tekerlek seti Sivas'a doğru yola çıkarıldı. KARDEMİR bünyesinde 2018'de hizmete alınan ve yılda 200 bin üretim kapasitesine sahip olan Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi'nde üretilen tekerler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra AB bölgesine de gönderilecek. İlk tekerlek 2022 yılının ilk aylarında üretilmişdi.