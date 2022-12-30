Kardeş ülke Azerbaycan hava sahasına Türkiye'den "ÇARE"

BAKÜ HAYDAR ALİYEV HAVALİMANI BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI HAVA TRAFİK KONTROL ÜNİTESİNDE KULLANILACAK

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Entegrasyon faaliyetlerinin ardından donanımların kurulumları Bakü Haydar Aliyev Havalimanı başta olmak üzere üç ayrı hava trafik kontrol ünitesinde tamamlanacak. Kabul testlerinin gerçekleştirilmesinden sonra kullanıcılara 'Kullanıcı Eğitimleri', 'Hava Sahası Tanımlama Eğitimi' ve 'Bakım Tutum Eğitimi' verilecek. ÇARE sistemlerinin kurulum süreci yaklaşık 7 ay içinde bitmiş olacak. Ülkemiz, teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke olma vizyonuna uygun olarak çalışmalarını yürütmeyi sürdürecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz her proje, havacılığımız ve ülkemize milli ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam edecek."